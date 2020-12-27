كورونا يغيب الناقد العراقي حسين سرمك في تركيا

المستقلة.. اعلن اليوم الاحد عن رحيل الناقد والكاتب العراقي حسين سرمك حسن في احدى مستشفيات تركيا بعد اصابته بفايروس كورونا.

ونعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الراحل، مبينة انه كان جزءاً من المشهد الأدبي العراقي، متميزاً عن أقرانه بالتحليل النفسي للنصوص التي يُخضعها إلى منهجه النقدي، فضلاً عن كونه باحثاً سايكولوجياً له أُطروحات مهمةٌ يعرفها الوسط الأكاديمي.

كما نعى الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الراحل، في الوقت نفسه تداول الكتاب والمثقفين خبر رحيل سرمك على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين المكانة التي يحوزها الراحل في المشهد الثقافي العراقي.

يذكر أنَّ الراحل من مواليد محافظة الديوانية لسنة 1956 حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام 1980- كلية الطب – جامعة بغداد، حاصل على ماجستير في الطب النفسي والعصبي عام 1990- جامعة عين شمس – القاهرة.

وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو جمعية الطب النفسي العراقية. فاز بجائزة نقابة الأطباء لأفضل كتابٍ طبيٍّ (المشكلات النفسية لأسرى الحرب وعائلاتهم) مناصفة عام 2002.

واسس عام 2009 موقع “الناقد العراقي” الذي اشرف عليه بشكل يومي حتى اصابته بالمرض.

من مؤلفاته :

التحليل النفسي لملحمة كالكامش

في علم نفس الابداع- مملكة الحياة السوداء لمحمد خضير

التحليل النفسي لأسطورة الإله القتيل

فؤاد التكرلي والجذر الأوديبي للموقف الوجودي