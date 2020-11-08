كورونا يخترق منتخب العراق

(المستقلة) أثبتت الفحوصات التي خضع لها عناصر منتخب العراق، إصابة الثنائي علاء عبدالزهرة وحسين علي بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب العراق للسفر إلى الإمارات، غدا الإثنين، لإقامة معسكره في إمارة دبي، والذي يتخلله مواجهتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان.

وغاب علاء عبد الزهرة وحسين علي عن تدريبات “أسود الرافدين” التي انطلقت قبل قليل، حيث أكدت المسحة أولى إصابتهما، وسيجريان مسحة ثانية للتأكد.

وقالت تقارير إعلامية إن الارجنتيني مارتن ماكستر، مدرب اللياقة البدنية بالمنتخب العراقي، أصيب أيضا بالفيروس، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مسحته جاءت سلبية، ما يعني عدم إصابته.