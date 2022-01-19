كورونا يتسبب بوقف تصوير فيلم جوليا روبيرتس وجورج كلوني

المستقلة/- أوقفت شركة يونيفرسال تصوير فيلم ” Ticket to Paradise” للنجمين جوليا روبيرتس وجورج كلوني، بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

تواجد طاقم عمل فيلم “Ticket to Paradise” في ولاية كوينزلاند الأسترالية التي تشهد ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهو ما دفع جوليا روبيرتس وجورج كلوني للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فور إعلان وقف تصوير الفيلم.

وقررت شركة يونيفرسال استمرار توقف التصوير لمدة 3 أشهر، بعد تصوير معظم مشاهد الفيلم في أستراليا، مع تبقي عدد من المشاهد التي سوف يستغرق تصويرها أسبوعين فور عودة طاقم العمل إلى ولاية كوينزلاند، وتحديدا جزيرة وايت ساندي موقع.

تدور أحداث فيلم “Ticket to Paradise” في إطار رومانسي كوميدي، حول أبوان مطلقان يسافران إلى جزيرة بالي في إندونيسيا لمنع ابنتهما من الزواج وتكرار أخطاء علاقتهما الفاشلة. واستعان المخرج أول باركر بجزيرة وايت ساندي الأسترالية لتصوير مشاهد الفيلم بدلا من السفر إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، بسبب حصول الفيلم على تمويل من الحكومة الأسترالية وسلطات ولاية كوينزلاند ومدينة جولد كوست.

يذكر أن الشركة المنتجة حددت يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، ولم يتضح مدى تأثير قرار وقف التصوير لمدة 3 أشهر على ذلك الموعد حتى الآن.

 

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