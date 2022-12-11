كوجر : حكومة السوداني لم ترسل مشروع قانون موازنة 2023 إلى البرلمان

المستقلة /- أكد النائب الكوردي جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الاحد، إن الحكومة العراقية ليس لديها أي عذر لعدم إرسال مشروع قانون موازنة 2023.

وقال كوجر في بيان تلقت المستقلة؛ إن “الحكومة لم ترسل مشروع قانون موازنة 2023 إلى مجلس النواب”.

وأضاف إن “الحكومة الجديدة أخذت الوقت اللازم لإعداد مشروع قانون الموازنة، بالإضافة إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي أعدت مشروع القانون، لكن حكومة محمد شياع السوداني أجرت بعض التغييرات البسيطة في المسودة”.

وبين عضو اللجنة المالية؛ إنه “في حالة إرسال مشروع قانون الموازنة خلال العطلة التشريعية للمجلس، فسيقوم مجلس النواب بتعليق العطلة لمناقشتها والمصادقة عليها في اجتماع غير عادي وفق الدستور”.