كهف الفنون في لبنان يحتفي بالمثقفين ويكرّمهم بحضور سفيري تونس وسلطنة عُمان 

المستقلة/- اقامت جمعية كهف الفنون في حديقتها التراثية بقرية الجاهلية – الشوف لقاء ً ثقافياً تكريمياً على شرف المعتمد الدائم لمشيخة العقل الطائفة الموحدين الدروز في اميركا الشيخ وليد فرحات وعقيلته السيدة ندى فرحات حضره كل من السفير التونسي في لبنان بواري الامام، والسفير العُماني في بيروت احمد السعيدي وهيئات ثقافية وادارية وفنيّة وطبيّة واعلامية ورجال اعمال ورؤساء جمعيات بيئية واجتماعية وانسانية وكوكبة من سيدات المجتمع

بدأ اللقاء بجولة في ارجاء متحف كهف الفنون الذي يحتضن اعمال الفنان غاندي بو ذياب الفنية كالرسوم الزيتية والمنحوتات الخشبية والشمعية والبرونزية والفسيفساء والأدوات التقليدية التي كان يستعملها اجداد الأجداد في حياتهم اليومية اضافة الى فن العمارة التراثية والاحواض المائية والدهاليز الحجرية والأنفاق الترابية والتي نفذها بو ذياب بجهوده الفردية طيلة ثلاثون عاماً من العمل المتواصل .

بدأ بعدها اللقاء الثقافي التكريمي الذي بدأ بكلمة ترحيب وشكر من رئيس جمعية كهف الفنون الفنان غاندي بو ذياب لكل اللذين ساهموا في دعم الجمعية ونشاطاتها موجهاً شكراً خاصاً للنائب وليد جنبلاط الذي ساهم بتقديم قطعة ارض بمساحة 700 متر مربع ملاصقة لحديقة الكهف بهدف توسعته كما قدّم الفنان بو ذياب للشيخ فرحات وعقيلته لوحة رسمٍ زيتية بعنوان ( نقطة عرق وتراب ) عربون شكر ومحبة وتقدير بناءً على عطاءاتهم الخيرة تجاه المجتمع ولمساهمتهم بتقديم مولّد كهربائي لإنارة الكهف دعماً لاستكماله وتطويره مثنيين على انجازات بو ذياب وأهمية استمرارية دعمه لتحقيق حلمه التاريخي.

و استُهل اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة الاعلامية في كهف الفنون الناقد الفني الدكتور جمال فياض الذي وصف مسيرة بو ذياب الشاقة وفرادته في الابداع ولم شمل الشعراء والفنانين والمثقفين والمحبين والمبغضين أحياناً كحالة لبنان الجميل المتنوع الصابر على تحمّل المآزق والمصاعب والمثابرة الدؤوبة على تحقيق الانجازات، تلاه رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الشاعر مصطفى سبيتي بقصيدة حول كهف الفنون والتي ألهبت مشاعر الحاضرين بدقة حياكتها وتوصيفها ليأتي بعده الشعراء المشاركين الذين تألقوا بقصائدهم بدأً من حسن المقداد، رولا ماجد، رفيق بركات، بشير الجواد وطوني خزامي الذين أضفوا على الأمسية جوّا من التألق والمرح والرُقي.

وقد زُيّن اللقاء التكريمي بمقتطفات موسيقية طربية على آلة العود والناي والإيقاع للفنانين عماد بلاّني، هادي قرضاب وإياد العياص،واختتم اللقاء بعشاء قروي على شرف الحاضرين.