كهرباء ميسان تنجز ٣٣٧٣ شكوى لمواطنين في النصف الاول من 2022

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، الاثنين،عن عدد شكاوى المواطنين الخاصة بالشبكة الكهربائية المنجزة في النصف الاول من العام الجاري .

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي لـ(المستقلة) ان الشكاوى التي وردت الى شعبة شكاوى المواطنين في النصف الاول من عام ٢٠٢٢ بلغت ( ٣٣٧٣ ) ، مؤكداً انجاز جميعها وفق الضوابط والتوقيتات المحددة .

وأشار الى أنها موزعة على الاشهر الست الماضية، مبينا بان التي وردت عبر الرقم الموحد الساخن / ١٥٩ / كانت ( ١٨٥٦ ) بالاضافة الى التي تم رصدها اعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ( ٥٥٩) ،والطلبات التحريرية للمواطنين بشكل مباشر (٤٥٤).

واوضح بريدي بان الشكاوى الاخرى عبر المنافذ المختلفة كالمقابلات للمسؤولين في الفرع ، الزيارات الميدانية ،مخاطبات التشكيلات و تبليغ المواطنين بالردود والاجتماعات واللقاءات الدورية كانت ( ٥٠٤) ، منوها الى ان ملاكات الشعبة التي تعمل على مدار الساعة ترفع تلك الشكاوى بشكل مباشر الى مراكز الصيانات والاقسام والشعبة مع متابعتها لحين انجازها .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استخبارات وأمن كربلاء تطيح بمتهمين يتاجران بالمواد المخدرة

اخر الاخبار

اللبناني نادر الاتات يحن لأيام الطيبة والأصالة في “الضيعة”

اخر الاخبار

كريستنسن وكيسي الى برشلونة بصفقتين مجانيتين

اخبار فلسطين

الخارجية الأمريكية تماطل في اعلان حقيقة اغتيال شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

تونس تستضيف البطولة العربية بكرة اليـد

اخبار العراق

القبض على تاجر مخدرات في ميسان اعترف بارتكابه 15 جريمة سرقة

اخبار العراق

كهرباء ميسان تنجز ٣٣٧٣ شكوى لمواطنين في النصف الاول من 2022

اخبار العراق

كهرباء ميسان تنجز ٣٣٧٣ شكوى لمواطنين في النصف الاول من 2022

اخبار العراق

قصص من بلاد الهند :

اخبار العراق

المصرف الأهلي العراقي يوقع اتفاقية تسهيلات غير ممولة مع برنامج تمويل التجارة العربية

اخبار العراق

أسامة النجيفي :  لن نقبل أن نكون شركاء في فساد أو أن نقبل بالخيانة

اخر الاخبار

محمود عثمان : الامور على الاغلب تتجه نحو انتخابات جديدة مطلع العام المقبل

اخر الاخبار

تقرير طبي يحدد أبرز وأهم الأطعمة التي تحافظ على البشرة

اخبار العراق

الصحة : تسجيل أكثر من 500 حالة اختناق جرّاء الموجة الغبارية الأخيرة

اخبار العراق

الكاظمي يمنع محافظة بابل من التدخل في السياسية التشغيلية وتوزيع المياه

اخر الاخبار

تقرير : شركة مايكروسوفت تعمل على إصدار خفيف لتطبيق Outlook

اخبار العراق

محافظ ذي قار يوجه بإقالة المقصرين في تسرّب غاز الكلور واحالتهم الى القضاء