كهرباء ميسان تنجز ٣٣٧٣ شكوى لمواطنين في النصف الاول من 2022

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، الاثنين،عن عدد شكاوى المواطنين الخاصة بالشبكة الكهربائية المنجزة في النصف الاول من العام الجاري .

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي لـ(المستقلة) ان الشكاوى التي وردت الى شعبة شكاوى المواطنين في النصف الاول من عام ٢٠٢٢ بلغت ( ٣٣٧٣ ) ، مؤكداً انجاز جميعها وفق الضوابط والتوقيتات المحددة .

وأشار الى أنها موزعة على الاشهر الست الماضية، مبينا بان التي وردت عبر الرقم الموحد الساخن / ١٥٩ / كانت ( ١٨٥٦ ) بالاضافة الى التي تم رصدها اعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ( ٥٥٩) ،والطلبات التحريرية للمواطنين بشكل مباشر (٤٥٤).

واوضح بريدي بان الشكاوى الاخرى عبر المنافذ المختلفة كالمقابلات للمسؤولين في الفرع ، الزيارات الميدانية ،مخاطبات التشكيلات و تبليغ المواطنين بالردود والاجتماعات واللقاءات الدورية كانت ( ٥٠٤) ، منوها الى ان ملاكات الشعبة التي تعمل على مدار الساعة ترفع تلك الشكاوى بشكل مباشر الى مراكز الصيانات والاقسام والشعبة مع متابعتها لحين انجازها .