كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-04-11 11:41:14Z | | ÿÿ

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلن  فرع توزيع كهرباء ميسان  البدء بأعمال مشروع استحداث مغذيات / ١١ك.ف/ عدد ( ١٣) لتغذية مناطق وأحياء شمال العمارة .

وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر : ” إن المغذيات الجديدة ستخرج من محطة مغربة الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) التي من المؤمل قريبا تدخل للخدمة، بمجمل اطوال ( ٩٩٤٠ م)

وبين إن المشروع يقع ضمن خطة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب الطارئة ٢٠٢١ و استعداداً لفصل الصيف المقبل ، منوهاً ، إلى أنه سينفذ من قبل شركة مجموعة الأصيل للمقاولات العامة وبمتابعةو إشراف قسم تنفيذ المشاريع و لجنة متخصصة من المهندسين وبمدة عمل ( ٩٠ ) يوم .

وأوضح يسر  إن المشروع سيكون مد خط هوائي مزدوج الدائرة بطول ( ٢٣٠٠م ) ، وخط احادي الدائرة (٣١٥٠م) ،  قابلو حجم / ٣ × ١٥٠ملم٢/ بطول ( ٤٩٥٠م) .

وأشار الى  ”  إن اعمال نصب عمود حديد مشبك ضغط عالي ومدور طول / ١١م / عدد ( ١٨٦ ) ، ومد أسلاك المنيوم حجم / ١٢٠ ملم٢ / بطول ( ٣٠٥٢٥ م ) ونحاسي حجم / ٥٠ ملم٢/ بطول ( ٦٦٩ م ) فضلا عن مواد ومعدات أخرى .

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

اخبار مصر

قائمة بأكثر الفنانين العرب ثراءً وأشدهم فقراً

اخر الاخبار

الكويت.. صدور عفو أميري

اخر الاخبار

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح

اخر الاخبار

حماس تعلن معركة نداء القدس وتطلق 100 صاروخ فجر اليوم

اخر الاخبار

اسرائيل تشن عدواناً على غزة تحت مسمى : حارس القلاع

اخر الاخبار

بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال ينسحب من المسجد القبلي في الأقصى

اخر الاخبار

كيف تقوي نظرك وتحافظ على سلامته

اخر الاخبار

نصائح مهمة.. عند تنظيف أسنانك

اخر الاخبار

أبو عبيدة يرعب الاحتلال الاسرائيلي بتغريدة

اخر الاخبار

334 مصابا خلال المواجهات مع الاحتلال في القدس

اخر الاخبار

كتائب القسام للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا وإن زدتم زدنا

رياضية

لاعبو منتخب العراق يتلقون لقاح كورونا