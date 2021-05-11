كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان البدء بأعمال مشروع استحداث مغذيات / ١١ك.ف/ عدد ( ١٣) لتغذية مناطق وأحياء شمال العمارة .

وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر : ” إن المغذيات الجديدة ستخرج من محطة مغربة الثانوية الجديدة ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) التي من المؤمل قريبا تدخل للخدمة، بمجمل اطوال ( ٩٩٤٠ م)

وبين إن المشروع يقع ضمن خطة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب الطارئة ٢٠٢١ و استعداداً لفصل الصيف المقبل ، منوهاً ، إلى أنه سينفذ من قبل شركة مجموعة الأصيل للمقاولات العامة وبمتابعةو إشراف قسم تنفيذ المشاريع و لجنة متخصصة من المهندسين وبمدة عمل ( ٩٠ ) يوم .

وأوضح يسر إن المشروع سيكون مد خط هوائي مزدوج الدائرة بطول ( ٢٣٠٠م ) ، وخط احادي الدائرة (٣١٥٠م) ، قابلو حجم / ٣ × ١٥٠ملم٢/ بطول ( ٤٩٥٠م) .

وأشار الى ” إن اعمال نصب عمود حديد مشبك ضغط عالي ومدور طول / ١١م / عدد ( ١٨٦ ) ، ومد أسلاك المنيوم حجم / ١٢٠ ملم٢ / بطول ( ٣٠٥٢٥ م ) ونحاسي حجم / ٥٠ ملم٢/ بطول ( ٦٦٩ م ) فضلا عن مواد ومعدات أخرى .