كهرباء الميكانيك..ترفك لايت..القطع كل ربع ساعة !!

أحمد الجبوري

يعاني أهالي حي الميكانيك محلة 836  ببغداد من كثرة انقطاعات الشبكة الكهربائية خلال فترة تزودنا بالوطنية وفق برنامج ( القطع المبرمج ) ، بحيث تتحول الشبكة خلال تلك الفترة الى ما يشبه ( الترفك لايت)!!

والامر خارج نطاق مركز صيانة المنطقة، بل له علاقة بدائرة التوزيع ، اذ ما إن تبدا فترة الوطنية التي هي ساعتي قطع وساعتي تجهيز ، الى فترات انقطاع كثيرة ، تبدأ منذ الدقائق الاولى، إذ تنقطع ربع ساعة الاولى ويستمر الانقطاع ما بين ربع ساعة الى نصف ساعة..وهكذا الى ان تنتهي فترة الساعتين لتصل احيانا الى ساعة متقطعة كل أربع ساعات!!

والأمر كما ذكرنا لايتعلق بمنطقة الميكانيك ربما بل الدورة بأكملها، لكن تلك العطلات يومية ، وتتحول فترة تزويدنا بالوطنية الى حالة ضجر وملل من تلك الحالة التي لم تجد وزارة الكهرباء حلا لتلك المشكلة  التي تفاقمت هذا العام بطريقة مخيبة للآمال!!

ويأمل مواطنو حي الميكانيك من السيد وزير الكهرباء والمسؤولين عن التوزيع إيجاد حل لتلك المشكلة العويصة التي إستمرت طوال فصل الصيف، حيث تتعرض الاجهزة المنزلية الى عطلات كثيرة بسبب كثرة الانقطاعات واعادة التيار ولاكثر من خمس مرات كل ساعتين!!

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