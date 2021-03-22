كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

المستقلة /- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت مع السفيرة الكندية في الاردن دونيكا بوتيه، أوجه الاستثمار الكندي بالمملكة، والتسهيلات الاستثمارية التي يقدمها الاردن للمستثمرين الأجانب في القطاعات كافة.

واكد بخيت خلال اللقاء اليوم الاثنين، بحضور مفوض السياحة والاقتصاد بالسلطة شرحبيل ماضي استعداد السلطة لتقديم التسهيلات والامتيازات الرامية لجذب الاستثمارات المختلفة للعقبة في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.

وعرض بخيت للخدمات التي تقدمها السلطة للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، مبينا اهمية العقبة الاستراتيجية كمركز لوجستي اقليمي تضم أفضل واحدث الموانئ في المنطقة العربية.

ولفت إلى المعيقات التي واجهت الاستثمار بالمملكة وفي مدينة العقبة خصوصا، ولاسيما في ظل جائحة كورونا التي تراجع فيها القطاع الاستثماري المحلي والخارجي، معربا عن امله في جذب استثمارات جديدة مستقبلا.

بدورها أشادت السفيرة بوتيه بالسياسة الاردنية المعتدلة التي جعلت المملكة محط انظار المستثمرين الاجانب وخاصة الشركات الكندية، مشيرة إلى أن الأردن يعد وجهة آمنة للاستثمار ولديه قوى عاملة متعلمة ومدربة، ويشكل بوابة إلى الأسواق الكبيرة المحتملة في العراق وسوريا ودول شرق آسيا.

وقالت إن المستثمرين الكنديين يفضلون السوق الأردني الذي يوفر فرصًا في الزراعة والطاقة الشمسية المتجددة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الصغيرة ذات الأولوية للشركات الكندية التي تسعى إلى توسيع وتنويع أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف المجالات.