كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟

المستقلة /- يمكن لمستخدمي يوتيوب كسب الأموال من مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خلال الإعلانات عندما يكون لديهم 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة على الأقل.

وتضع غوغل الإعلانات على مقاطع يوتيوب وتدفع لمنشئي المحتوى استناداً إلى عوامل مثل وقت المشاهدة والمحتوى الديموغرافي. وشارك أربعة منشئي محتوى يتراوح عدد مشتركيهم بين مليون إلى مليوني مشترك مقدار أرباحهم من الإعلانات.

نيت أوبراين – 1.26 مليون مشترك

صفحة على يوتيوب للتمويل الشخصي وريادة الأعمال لديه 1.26 مليون مشترك. وتضمنت بعض مقاطع الفيديو الأخيرة لأوبراين “سوق الأسهم للمبتدئين 2022” أو “7 أفكار تجارية مربحة لعام 2022”.

وتغيرت أرباح القناة لمليون مشاهدة طوال عام 2021. على سبيل المثال، حققت 39200 دولار في فبراير(شباط) 2021 مقابل 1.7 مليون مشاهدة، و 31500 دولار في مارس (آذار) مقابل 1.6 مليون مشاهدة. وفي أبريل (نيسان)، حققت 25700 دولار مقابل 1.2 مليون مشاهدة.

ومن مايو (أيار) 2020 إلى مايو (أيار) 2021، بلغت الإيرادات المقدرة لأوبراين المكتسبة من خلال برنامج شركاء يوتيوب حوالي 444 ألف دولار.

شيلبي تشيرش – 1.73 مليون مشترك

شيلبي تشرش هي من مستخدمي يوتيوب في مجال التكنولوجيا ونمط الحياة ولديها 1.73 مليون مشترك. وكان لديها حوالي 1.6 مليون عندما تحدثت مع بيزنس إنسايدر في يناير (كانون الثاني) 2020. وقالت للصحيفة في يناير (كانون الثاني) 2020 إن مقاطع الفيديو التي حصلت على حوالي مليون مشاهدة قد أكسبتها ما بين 2000 دولار و 30 ألف دولار اعتمادًا على موضوع الفيديو. وكسبت شيلبي 140 ألف دولار في عام 2019 من يوتيوب، وكان هذا أكثر من ضعفي ما حققته في عام 2018.

تيفاني ما – 1.8 مليون مشترك

تيفاني ما هي منشئ محتوى على يوتيوب تصوّر مقاطع فيديو عن حياتها اليومية ولديها 1.8 مليون مشترك. وتحدثت مع بيزنس إنسايدر عن أرباحها في مايو (أيار) 2021.

وقامت تيفاني بتقسيم المبلغ الذي كسبته قناتها من الإعلانات الموضوعة على غوغل في عام 2021 من خلال برنامج الشركاء، والذي يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إليه عندما يصلون إلى 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة في العام الماضي.

فيما يلي تفصيل شهري لأرباح تيفاني:

يناير (كانون الثاني) 2021: 4500 دولار

فبراير (شباط) 2021: 11500 دولار

مارس (آذار) 2021: 10500 دولار

أبريل (نيسان) 2021: 5700 دولار

أندريه جيخ – 2 مليون مشترك

موقع يوتيوب للتمويل الشخصي والعملات المشفرة لديه 2 مليون مشترك. وكان لديه 1.7 مليون عندما تحدث مع بيزنس إنسايدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

في عام 2021، ساعد إنشاء مقاطع فيديو حول العملات المشفرة القناة على زيادة معدل التكلفة لكل ألف ظهور، أو مقدار الأموال التي يدفعها المعلنون على يوتيوب لكل 1000 مشاهدة للإعلان.

وبلغ متوسط معدل التكلفة لكل ألف ظهور المستند إلى التشغيل للقناة 32 دولارًا، ومتوسط معدل العائد لكل ألف ظهور، أو مقدار الأرباح التي يكسبها منشئ المحتوى لكل 1000 مشاهدة فيديو كان 17 دولار.

واعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حققت قناة جيخ أكثر من 1.6 مليون دولار من عائدات أدسينس مع 126 مليون مشاهدة. وتم حساب هذه الأرقام منذ انضمامه إلى يوتيوب في 2019.

و بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2021، حصدت القناة 853000 دولار من عائدات الإعلانات. ومن أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كسبت ما بين 50000 و 125000 دولار شهريًا على يوتيوب من عائدات الإعلانات.