كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

المستقلة/- ستكون أنظار عشاق كرة القدم، غدا السبت، شاخصة صوب ملعب “الدراجاو” في بورتو البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير لموقع “sportingnews”، قيمة مجموع الجوائز المالية التي سيتحصل عليها الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقا للموقع، فإن الأندية التي بلغت دور المجموعات، تحصلت بالفعل على 18.8 مليون دولار، كما حصل كل فريق على 3.3 مليون دولار عن كل فوز في دور المجموعات، و1.1 مليون دولار عن كل تعادل.

وتزداد قيمة الجوائز المالية في أدوار خروج المغلوب، حيث تحصل الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 على 11.6 مليون دولار، و12.8 مليون دولار في الدور ربع النهائي، و14.6 مليون دولار في المربع الذهبي.

واستنادا للمكافآت في مرحلة المجموعات، والمبالغ المدفوعة في كل دور، فقد جمع مانشستر سيتي حتى الآن 75.2 مليون دولار، مقابل 73 مليون دولار لتشيلسي، وسينال الفائز في النهائي، 23 مليون دولار إضافية والخاسر 18.3مليون.

وفي الواقع، سيكسب الفائز بنهائي دوري بطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من ذلك، بعد احتساب مداخيل النقل التلفزيوني والأموال المقدمة بعد الوصول إلى كأس السوبر الأوروبي في العام التالي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. جواهر الكويتية توثق رحلة علاجها مع السرطان:”الابتلاء الجميل”

اخر الاخبار

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم في اسطنبول

اخر الاخبار

محكمة اسرائيلية تؤجل البتّ بقضية سلوان

اخبار فلسطين

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق..

رياضية

اليابان أول الواصلين لنهائيات كأس آسيا

اخر الاخبار

البنتاغون يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين معهم

الاخبار

كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

الاخبار

كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

رياضية

السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم

رياضية

ريال مدريد يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

رياضية

الأهلي المصري يحصد لقب كأس السوبر الأفريقي

اخر الاخبار

لماذا داهمت الشرطة المغربية حفل عقد قران شقيقة دنيا بطمة؟

اخر الاخبار

مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية غرقا في مصر

اخر الاخبار

قطر تكشف عن موقفها من إعادة العلاقات مع السلطات السورية

اخبار فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص  الإحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس ..فيديو

اخر الاخبار

مقتل مهاجم طعن شرطية في ضواحي نانت الفرنسية

اخبار مصر

بطائرات عسكرية.. مصر ترسل مساعدات طبية لجيبوتى