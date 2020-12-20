كم تساوي المليون مشاهدة أرباحاً في اليوتيوب .. خبير يجاوب

المستقلة /- قال المصري عمر جانز يوتيوبر، إن الأرباح التي يتم تحصيلها من اليوتيوب، تكون بناء على عدد المشاهدات.

وأضاف جانز خلال مداخلة هاتفيةعلى احدى البرامج أن كل مليون مشاهدة على اليوتيوب، يصل مقابلها 5 آلاف دولار، وهذا كحد متوسط، حيث يتم حساب الأرباح بناء على عدد المشاهدات.

وأوضح جانز، أن اليوتيوب يدفع هذه الأموال؛ بناء علي كمية الإعلانات المتواجدة على صفحة المحتوى، مؤكدا ان أرقام المشاهدات في كثير من الأحيان لا تكون دقيقة.

ونوه جانز إلى أن هناك أشخاصا يقومون بشراء هذه المشاهدات؛ حتي يكسب صاحب المحتوي مصداقية الناس.

وأكمل جانز، تصريحاته، أن اليوتيوب عندما يكتشف أن عدد هذه المشاهدات وهميا، لا يدفع أموالا إلى أصحاب القنوات التي تحصل علي مشاهدات من مثل هذا النوع.