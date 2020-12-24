كمامات في تركيا من ذهب وفضة

المستقلة.. يعمل الحرفي التركي صبري دميرشي، في إسطنبول، بتصميم كمامات من الذهب والفضة، مبتكرا قوالب لها، وتتراوح تكلفة القناع بين 200 و 2200 يورو.

وقال دميرشي “لم تكن لدينا أي نماذج في متناول اليد، لذا كان علينا تصميم القوالب بأنفسنا”، وقد أجاب على مجموعة من الأسئلة في حوار مع وكالة فرانس برس.

ويضيف “أثناء الوباء، كنّا في الحجر الصحي، وبقيت في المنزل لمدة شهرين، وكان لديّ متسع من الوقت للتفكير فجاءتني الفكرة، وباعتباري صائغا، أفضل شيء يمكنني فعله هو القيام بتصميم كمامة فضية”.

الفكرة مبتكرة

وأشار الى أن “الامر أستغرق ما يقرب من 4 أشهر، وكان مكثفًا ومرهقًا للغاية لأنني اضطررت إلى صنع هذا الشي، هذا القناع الذهبي والفضي، الذي لم يتم صنعه في أي مكان في العالم. لم تكن لدينا أي نماذج في متناول اليد لذلك كان علينا تصميم القوالب بأنفسنا مرارًا وتكرارًا “.

الثمن؟

وذكر دميرشي أن “القناع الفضي يزن حوالي 25 غراماً وهو مصنوع من الفضة الخالصة يبلغ سعره 200 يورو. ويزن القناع الذهبي ما بين 25 و30 غراماً وهو ذهب من عيار 18 قيراطًا وسعره حوالي 2200 يورو”.

وأستدرك بالقول”من الواضح أنني أفضل وصول اللقاح، كي يغادر فيروس كورونا حياتنا. لقد دمر فيروس كورونا حياة الكثير من الناس، والقناع الفضي لا يساوي شيئًا مقارنة بشفاء الناس. أنا مثل أي شخص آخر، أكثر سعادة حين تم اكتشاف اللقاح. لقد تأثرنا جميعًا بهذا الفيروس”.