كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية مع الوحدة

المستقلة/- يلتقي القوة الجوية مع الوحدة السعودي في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان المقبل.

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم الملعب الذي تقام عليه مباراة الوحدة ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

وتقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة الثانوي في مدينة جدة السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.

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