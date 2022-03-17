كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائي القطب

المستقلة /- الاضطراب ثنائي القطب، المعروف أيضًا باسم الهوس الاكتئابي، هو مرض عقلي يتسبب في حدوث حالات مزاجية شديدة ومنخفضة وتغيرات في النوم والطاقة والتفكير والسلوك.

الأشخاص الذين يعانوا بالاضطراب ثنائي القطب بفترات يشعرون فيها بسعادة مفرطة ونشاط زائد وفترات أخرى من الشعور بالحزن الشديد واليأس والبطء، بين تلك الفترات ، عادة ما يشعرون بأنهم طبيعيون.

في الاضطراب ثنائي القطب ، لا تتبع النوبات الدراماتيكية للمزاج المرتفع والمنخفض نمطًا محددًا، قد يشعر شخص ما بنفس الحالة المزاجية (الاكتئاب أو الهوس) عدة مرات قبل التحول إلى الحالة المزاجية المعاكسة، يمكن أن تحدث هذه النوبات على مدار أسابيع وشهور وأحيانًا سنوات.

مدى شدة الإصابة بـ الاضطراب ثنائي القطب تختلف من شخص لآخر ويمكن أن تتغير أيضًا بمرور الوقت ، وتصبح أكثر أو أقل حدة.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب

فرط السعادة والأمل والإثارة

يتحول المفاجئ من كونك مبتهجًا إلى شخص سريع الانفعال وغضب وعدائية

الأرق

الكلام السريع وضعف التركيز

زيادة الطاقة وقلة الحاجة للنوم

عمل خطط كبيرة وغير واقعية

إظهار سوء الحكم

تعاطي المخدرات والكحول

أن تصبح أكثر اندفاعًا

حاجة أقل للنوم

قلة الشهية

إحساس أكبر بالثقة بالنفس والرفاهية

سهولة تشتيت الانتباه

 

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