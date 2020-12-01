كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج ألم الظهر والرقبة

كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج ألم الظهر والرقبة

المستقلة /- يشعر الكثير من الأشخاص بألم فى الرقبة والكتف، بعد الاستيقاظ من النوم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع أفضل طرق لعلاج آلام الرقبة.

يمكن أن تحد آلام الجزء العلوي من الظهر من الحركة وتحدث جنبًا إلى جنب مع صداع التوتر، ويمكن أن تشمل خيارات العلاج تمارين التقوية الأساسية وتسكين الآلام.

نستعرض في هذا المقال أسباب هذا النوع من الآلام وخيارات العلاج للتخفيف من آلام أعلى الظهر والرقبة.

أسباب آلام أعلى الظهر والرقبة

قد تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة في التحكم في أعراض آلام الرقبة أو أعلى الظهر.

قد تكون آلام الظهر والرقبة نتيجة لما يلي :

رفع الأثقال المتكرر

موقف سيئ

إصابة حادة

التواء أو إجهاد

عصب مقروص

بدانة

حالات أخرى، مثل الجنف

يُعرف ألم الجزء العلوي من الظهر أيضًا بألم العمود الفقري الصدري، على الرغم من أن آلام الجزء العلوي من الظهر ليست شائعة مثل آلام الرقبة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014، فإنها تؤثر على حوالي 1 من كل 5 إناث و 1 من كل 10 ذكور.

وضع سيئ

يمكن أن يسبب الموقف السيئ ألمًا في الجزء العلوي من الظهر لأنه يصعب على الشخص الحفاظ على وضعية جلوس جيدة لفترة طويلة.

يمكن لأي شخص أن يقلل من الألم في الجزء العلوي من ظهره عن طريق جعل نفسه على دراية بكيفية جلوسه وممارسة الرياضة لتقوية القلب والأرداف.

تتضمن التمارين المحددة التي يمكنها تحسين وضعية التراخي ما يلي:

الألواح

الجسور

ملحقات الظهر

الإفراط في استخدام العضلات

قد يعاني الرياضيون الذين يؤدون حركات رمي ​​متكررة، مثل رماة البيسبول، من إجهاد في منطقة الكتف.

تساعد العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الظهر على استقرار الكتف، ويمكن أن يؤدي إجهادها أو الإفراط في استخدامها إلى الشعور بالألم.

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العضلات دون رادع إلى ألم مزمن ونطاق محدود من الحركة.

إصابة

يمكن أن تحدث آلام أعلى الظهر والرقبة أيضًا بسبب الصدمة، مثل تلك الناتجة عن الإصابات التالية:

حوادث السيارات

حوادث رياضية

السقوط أو الانزلاق أو التعثر

الإصابة

قد يعاني الشخص من عواقب صحية طويلة المدى عندما يتعرض الجزء العلوي من الظهر أو الرقبة لإصابة خطيرة في حادث، على سبيل المثال، قد تؤدي الإصابات الخطيرة إلى تلف الأعصاب التي تلعب دورًا في وظيفة الذراع.

في العمود الفقري

في حين أن العضلات غالبًا ما تكون سبب الألم في أعلى الظهر والرقبة، فإن آلام العظام هي سبب آخر، في الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وهو مرض شائع بين كبار السن، يتآكل الغضروف الذي يمنع الفقرات من الاحتكاك ببعضها البعض.

عصب مقروص

يمكن للأقراص التي تحمي فقرات العمود الفقري أن تنبثق في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى ضغط زائد على العمود الفقري، مما قد يسبب آلام الظهر.

في بعض الحالات، يمكن أن تنزلق الأقراص المنفتقة وتضغط على الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بألم وضعف في الذراعين أو الساقين – اعتمادًا على العصب المصاب.

عدوى

في حالات نادرة، قد يكون الخراج فوق الجافية هو سبب آلام أعلى الظهر والرقبة. مع تضخم النمو، يزداد الألم. يشمل العلاج عادةً استخدام المضادات الحيوية.

ومع ذلك، يصعب تشخيص هذا النوع من الخراج. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ، فإن ما يصل إلى 75٪ من الأشخاص المصابين بهذا النوع من العدوى يتلقون في البداية تشخيصًا خاطئًا.

التهاب السحايا الجرثومي هو عدوى تصيب السحايا التي يمكن أن تسبب آلام أعلى الظهر والرقبة. السحايا عبارة عن غشاء واقي يتشكل حول الدماغ والحبل الشوكي.

التهاب السحايا هو حالة طارئة تتطلب عناية طبية فورية. قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب السحايا أيضًا من:

حمى

حساسية للضوء

التقيؤ

الالتباس

نوبة قلبية

يمكن أن تكون آلام الرقبة علامة على نوبة قلبية إذا حدثت مع الأعراض التالية:

التعرق

التقيؤ

ألم الذراع

ألم الفك

غثيان

يجب على أي شخص يعاني من آلام في الرقبة إلى جانب أعراض النوبة القلبية الأخرى الاتصال برقم 911 أو زيارة غرفة الطوارئ.

العلاج والراحة

يختلف علاج آلام أعلى الظهر والرقبة حسب السبب. على سبيل المثال، من المحتمل أن تتطلب العدوى مضادات حيوية ، لكن الألم الناتج عن الإجهاد المتكرر يتطلب الراحة وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).

تشمل العلاجات التقليدية لألم أعلى الظهر والرقبة ما يلي:

OTC المسكنة العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات)

مرخيات العضلات التي تُصرف بوصفة طبية، إذا كانت الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية غير فعالة

راحة

كمادات ساخنة أو باردة

علاج بدني

طلقات الكورتيزون في الكتف

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS)

الجراحة، ولكن في حالات نادرة فقط

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي استخدام تقنيات تحرير العضلات وشرح كيفية القيام بتمارين التقوية والتمدد للمساعدة في تخفيف آلام أعلى الظهر والرقبة. يعد الالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي أمرًا ضروريًا.

يجب أن يستمر الناس في ممارسة الرياضة عندما يزول الألم لمنعه من العودة.

A آلة TENS تنتج النبضات الكهربائية عبر أقطاب أن نعلق على الجلد. بينما يعتبر الخبراء أنه آمن ، لا يزال من الضروري وجود دليل قاطع بشأن فعالية العلاج.

تشمل خيارات العلاج الأخرى والعلاجات البديلة ما يلي:

تدليك

العلاج بالإبر

متى ترى الطبيب

يجب على الشخص الذي يعاني من آلام أعلى الظهر والرقبة مراجعة الطبيب إذا كان الألم:

لا يزول حتى مع الراحة

هي نتيجة إصابة حادة، مثل السقوط

يحدث جنبا إلى جنب مع تنميل في الأطراف أو ضعف

يعرض مع الحمى

يترافق مع تورم أو تورم في الغدد

الآفاق

غالبًا ما يكون ألم أعلى الظهر والرقبة ناتجًا عن ضعف الموقف وشد العضلات.

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يجتهدون في تصحيح وضعية جسدهم والمحافظة عليها من انخفاض الألم.

يجب على أي شخص لا يستطيع الحصول على الراحة من العلاجات المنزلية أن يطلب المساعدة من أخصائي طبي.

الوقاية

تعرض بعض العادات والأنشطة الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بألم أعلى الظهر والرقبة. أولئك الذين يرغبون في منع تكرار الألم عليهم الانتباه إلى ما يلي:

عادات التمرين: يمكن لتقوية النواة وتحسين المرونة أن تقلل من فرص الشخص في الإصابة بألم الظهر.

وزن الجسم: بعد أن السمنة يمكن أن تضع ضغطا لا مبرر له على الجسم والعمود الفقري.

وضعية الجسم: سواء الوقوف أو الجلوس، يمكن أن تحدث الوضعية الجيدة فارقًا كبيرًا في منع آلام الظهر والرقبة.

تقنية الرفع: يجب على الناس الحرص على رفع الساقين بدلًا من الظهر لتجنب إصابات الظهر.

يجب أن يلاحظ الشخص أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من سلوك التراخي، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر.

ودراسة 2015 وجدت كان أن المشاركين الذين جلسوا لمدة 4-6 ساعات يوميا أكثر عرضة للعن درجات أعلى من الألم من تلك التي مع الوقت أقل الجلوس.