كلية المصطفى الجامعة .. تواصل استقبال طلبة الدور الثالث

المستقلة..تواصل كلية المصطفى الجامعة استقبال طلبة الدور الثالث في اقسامها العلمية والإنسانية.

وقال مصدر مسؤول في الكلية ان فريق العمل المتخصص في استقبال وتسجيل الطلبة يواصل اتمام جميع طلبات الدراسة في اقسام الكلية، حيث يرتفع عدد الطلبات بشكل يومي، وهكذا يضاعف مسؤوليات رئاسة الجامعة تجاه طلبتها .

ولفت الى ان خطة الكلية تهدف الى اعتماد افضل سبل التعليم وتطوير اداء الموارد البشرية ووفق المواصفات العالمية.

يذكر ان كلية المصطفى الجامعة تضم عدة اقسام تتمثل بالمحاسبة وهندسة تقنيات الحاسبات وقسم التحليلات المرضية والقانون والهندسة المدنية وكذلك الصيدلة، وللمعلومات اكثر يمكن التواصل عبر ارقام الهاتف التالية: 07706021363 – 07801340344