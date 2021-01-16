كلية المصطفى الجامعة.. تواصل استقبال الطلبة الجدد
المستقلة.. أكد مصدر مسؤول في كلية المصطفى الجامعة استمرار استقبال الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية لجميع الأدوار في مختلف أقسام الكلية.
وقال المصدر ان فريق التسجيل يواصل استقبال الطلبة الجدد من الذين تجاوزوا المرحلة الإعدادية في أدوارها الاول والثاني والثالث في أقسام الصيدلة، وتقنيات المختبرات الطبية، وهندسة تقنيات الحاسوب، وهندسة تقنيات البناء والانشاءات، والمحاسبة إضافة الى القانون
ولفت الى ان الكلية تملك فريق من أفضل الخبرات العراقية المتمكنة في اختصاص عملها والقادرة على صقل المواهب الشبابية في مجال اختصاصها لتكون مخرجات كلية المصطفى الجامعة وفق المعابير الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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