كلية المصطفى الجامعة تعزز التواصل مع الطلبة
المستقلة/- أكدت كلية المصطفى الجامعة حرصها على تعزيز التواصل بين اسرتها العلمية والطلبة لتمكينهم من جميع المواد العلمية.
وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان فريق عمل الكلية يعتمد آليات التواصل الإلكتروني المتطورة من أجل تحقيق التفاعل المطلوب بين الأسرة العلمية وطلبة الكلية باختلاف اختصاصاتهم.
واشار المصدر الى ان الكلية تحرص على رفد الحياة العامة بالمهارات النوعية ذات الخبرة المتميزة لاتمام مسؤولياتهم على أتم وجة.
يذكر ان كلية المصطفى الجامعة تضم عدة أقسام تتمثل بالصيدلة، والهندسة المدينة، والقانون، والتحليلات المرضية وهندسة تقنية الحاسبات والمحاسبة وطب الأسنان.
وللمعلومات اكثر يمكن التواصل عبر ارقام الهاتف التالية: 07706021363 – 07801340344
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