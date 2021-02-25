كلية المصطفى الجامعة تعزز التواصل مع الطلبة

المستقلة/- أكدت كلية المصطفى الجامعة حرصها على تعزيز التواصل بين اسرتها العلمية والطلبة لتمكينهم من جميع المواد العلمية.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان فريق عمل الكلية يعتمد آليات التواصل الإلكتروني المتطورة من أجل تحقيق التفاعل المطلوب بين الأسرة العلمية وطلبة الكلية باختلاف اختصاصاتهم.

واشار المصدر الى ان الكلية تحرص على رفد الحياة العامة بالمهارات النوعية ذات الخبرة المتميزة لاتمام مسؤولياتهم على أتم وجة.

يذكر ان كلية المصطفى الجامعة تضم عدة أقسام تتمثل بالصيدلة، والهندسة المدينة، والقانون، والتحليلات المرضية وهندسة تقنية الحاسبات والمحاسبة وطب الأسنان.

وللمعلومات اكثر يمكن التواصل عبر ارقام الهاتف التالية: 07706021363 – 07801340344