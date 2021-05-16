كلوب يعلن انتهاء موسم نجم ليفربول

المستقلة/- أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، انتهاء موسم مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا، بعدما تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد (4-2) الخميس الماضي.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه وست بروميتش ألبيون مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب اسم جوتا عن قائمة الفريق.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” قبل بدء اللقاء: “لا يحدث شيء جيد دون وجود شيء سيء، فزنا على مانشستر يونايتد لكن تعرض (جوتا) لإصابة في العظم، ليست خطيرة للغاية، لكنها خطيرة لدرجة تنهي موسمه”.

من ناحية ثانية، أكد كلوب أن الأجواء بينه وبين لاعبه ساديو ماني صافية، بعدما رفض الأخير مصافحته بعد انتهاء مباراة مانشستر يونايتد، احتجاجا على عدم إشراكه أساسيا.

وأتم كلوب: “تحدثنا وقد اعتذر، تم التوضيح وهذا كل ما في الأمر”.