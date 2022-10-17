كلوب مدرب ليفربول : محمد صلاح مذهل في قلب الهجوم

المستقلة /- عبَّر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بأداء محمد صلاح في دور محوري أكثر بقلب الهجوم بعدما سجل النجم المصري هدف الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في قمة بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وتخطى صلاح بسرعته جواو كانسيلو ليسجل ويمنح ليفربول انتصارًا كان في أمس الحاجة إليه بعد المعاناة من أسوأ بداية موسم بالدوري بعد ثماني مباريات منذ 2012-2013.

وقال كلوب للصحفيين “كان مذهلا بالتأكيد، كان في قلب الهجوم مع روبرتو فيرمينو، الهدف من طراز عالمي”.

واعتبر المدرب الألماني أن صلاح، الذي يميل عادة للعب بشكل أوسع كجناح، لم يكن محظوظًا بعدم التسجيل في وقت سابق بالمباراة.

وأضاف “موقفه قبل الهدف مباشرة كان سوء حظ لعدم التسجيل مسبقا، بعيدا عن ذلك كان جيدا عند امتلاك الكرة وشكل تهديدا مستمرا واجتهد لأقصى درجة، أداء رائع”.

وتمنى صلاح، الذي لعب في قلب الهجوم أيضا حين سجل ثلاثية في الفوز الكاسح 7-1 على رينجرز بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، أن يمنح الانتصاران انطلاقة جديدة لفريقه.

وقال “أتمنى أن نحظى بثقة أكبر وأن نبدأ في سلسلة انتصارات، في الأسابيع الماضية كما تعرفون لم نكن في أفضل حالاتنا.

“بدأنا بالفعل من المباراة الأخيرة وهذه المباراة أيضا ستساعدنا ويجب أن نحافظ على هذه الوتيرة”.

ووصل صلاح بهذا الهدف إلى المشاركة بشكل مباشر في 14 هدفا أمام سيتي في كل المسابقات مع ليفربول، بواقع تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وهو الأفضل أمام أي منافس آخر.

ويأمل صلاح أن يعيد الفوز ليفربول إلى الطريق الصحيح بعد بداية متواضعة للموسم، إذ إنه يقبع في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بعدما حقق فوزه الثالث فقط في تسع مباريات.

وشدد صلاح “هذا منافس صعب دائما سواء على ملعبه أو خارجه. يكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة ونحاول حصد النقاط وترتيبنا ليس ممتازا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قدما”.

وسيلعب ليفربول في المباراة المقبلة بملعب أنفيلد أيضا، حيث يستضيف وست هام يونايتد، يوم الأربعاء.

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