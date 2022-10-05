كلوب مدرب ليفربول : رأيت فريقا ملتزما تماما

يورجن كلوب

المستقلة /- أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بفريقه بعد تجاوزه الانتقادات الأخيرة لتراجع مستواه ليحقق فوزا مريحا على رينجرز في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

واستهل وصيف بطل أوروبا الموسم الجديد بشكل سيئ حيث خسر المباراة الأولى بالمجموعة أمام نابولي، ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن ليفربول انتصر بسهولة 2-صفر على نظيره الاسكتلندي في أنفيلد، وكان يمكن أن يفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا تألق حارس رينجرز آلان ماكغريغور.

وقال كلوب الذي بدا سعيدا لكنه أكثر هدوءا من المعتاد بعد فوز أوروبي ترك ليفربول في المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط من ثلاث مباريات “أنا راض عن أدائنا كثيرا. حصلنا على ثلاث نقاط. هذا هو الشيء المهم”.

وأضاف عن رد الفعل ليفربول بعد التعادل 3-3 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري السبت الماضي “لقد رأيت أمس فريقا ملتزما تماما، هذا ما أحبه كثيرا. هذا ما كنا بحاجة إليه، أسلوب جديد، فقد كان علينا تغيير بعض الأمور. أتيحت لنا العديد من الفرص، تخيل ماذا كان سيحدث لو نجحنا في استغلالها. قدمنا مباراة جيدة حقا، وهذا أمر مهم للغاية.

“توقعنا رد فعل. الجميع توقع رد فعل. نريد تحويل هذا إلى أمر إيجابي، ولهذا نحن بحاجة إلى الحفاظ على مستوانا. لذلك، أنت بحاجة إلى دفاع على أعلى مستوى ونجحنا في ذلك الليلة. نجحنا بشكل جيد”.

* هدف رائع

تعرض الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب الثغرات التي تركها خلفه عند الانطلاق للهجوم.

ومع ذلك، قدم أداء جيدا، أمس الثلاثاء، حيث هز الشباك من ركلة حرة رائعة وضعت ليفربول في المقدمة كما ساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة.

وقال كلوب مشيرا إلى أنه أدخل بعض التعديلات لمنح ألكسندر-أرنولد المزيد من الأمان في الدفاع عند انطلاقه في الهجوم “لعب مباراة جيدة وخاصة في الدفاع. وسجل هدفا رائعا، أليس كذلك؟ أنا سعيد لأنه قام بذلك.

“نحن نتحمل المخاطر. لم نكن في اللحظة المثالية، ولهذا قمنا بتعديل بعض الأمور”.

وأشار كلوب، الذي يتأخر فريقه بثلاث نقاط عن نابولي متصدر المجموعة الأولى، إلى أنه يتوقع مباراة مختلفة للغاية عندما يحل ليفربول ضيفا على رينجرز في اسكتلندا الأسبوع المقبل.

وقال “نحترم (رينجرز) كثيرا”.

وكان المدرب الألماني سعيدا بأداء رباعي الهجوم المكون من محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز ودييغو غوتا.

وأضاف موضحا أن نونيز كان يمكنه تسجيل عدد من الأهداف لولا تألق ماكغريغور “الطريقة التي لعب بها الرباعي في الهجوم كانت جيدة للغاية”.

وتابع ضاحكا بشأن هدفي ألكسندر-أرنولد من ركلة حرة وصلاح من ركلة جزاء “هدفان من ركلتين ثابتتين أيضا، أنا راض عن هذا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى انتظار قرار حكم الفيديو المساعد”.

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