كلوب: علينا ان نكون مستعدين للمعاناة امام فياريال

يورغن كلوب

المستقلة/- قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، الاثنين، إن فريقه أنجز نصف المهمة فقط في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام فياريال، ويتعين عليه الاستعداد للأسوأ أمام فريق المدرب أوناي إيمري في مباراة الإياب.

وفاز ليفربول ذهابا 2-صفر في أنفيلد، كما انتصر في كل مباراة خارج أرضه في المسابقة هذا الموسم، لكن إيمري حقق النجاح بنسبة 84 في المئة كمدرب في مباريات خروج المغلوب الأوروبية منذ 2010.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الإياب، الثلاثاء، في إسبانيا: “لم نفز بالمباريات من خلال الركون للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.”حاولنا اللعب بطريقتنا وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى. علينا أن نكون مستعدين للمعاناة ومواجهة ضغط المنافس والركون للدفاع في بعض الفترات لكنها ليست طريقتنا بوجه عام”.

وخسر ليفربول مرة واحدة فقط هذا العام في سعيه لتحقيق 4 ألقاب لا سابق لها.

وقال كلوب: “فعلنا بعض الأشياء الصحيحة في الأشهر القليلة الماضية. المشكلة الآن هي أن كل شيء يسير على ما يرام لكن قد يتغير كل شيء إذا ارتكبت خطأ واحدا في المباراة التالية.

“نعيش فترة جيدة لكن ماذا ستفعل إذا خسرت 2-صفر خارج الديار؟ الماضي لن ينفعنا وقتها”.

وأضاف “سيحاولون اللعب بصورة أفضل من مباراة الذهاب وسيسعى أوناي بالطبع إلى ضبط بعض الأمور. ستكون مباراة مثيرة. النضج مهم لكنه ليس العامل الوحيد في الفوز”.

وقال كلوب إن المهاجم روبرتو فيرمينو بدأ الركض مرة أخرى بعد إصابة في قدمه لكنه ما زال يعاني من آلام ولن يشارك في المباراة.

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