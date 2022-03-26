كلمات مؤثرة لرشوان توفيق بعد وفاة أحمد حلاوة

المستقلة /- توفي الفنان المصري أحمد حلاوة اليوم. بعد صراع طويل مع المرض. إذ كان يعاني من مضاعفات فيروس كورونا. والتي أدت إلى تدهور حالته الصحية. قبل أن يرحل اليوم عن عالمنا.

ويعتبر الفنان رشوان توفيق. من الفنانين المقربين للراحل أحمد حلاوة. والذي انهار في البكاء بمجرد معرفته بخبر الوفاة من خلال اتصال هاتفي مع “الوطن”. حيث قال: “إنا لله وإنا إليه راجعون ده حبيبي ربنا يرحمه يارب. خبر قاسي وصعب. ده كان مسمي بناته على نفس اسم بناتي من كتر ما إحنا قريبين من بعض”.

وأفاد الفنان رشوان توفيق. أنه فوجئ عندما علم بخبر مرض الفنان أحمد حلاوة. ولم يكن يعلم بأنه في المستشفى. واتصل به هاتفياً لترد عليه ابنته “هبة”. قائلاً: “كان تعبان ومقدرش يكلمني. بس أول ما قدر كلمني وهو على سرير المرض. وكان صوته تعبان جداً وكان نفسي أشوفه وأطمن عليه”.