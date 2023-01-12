كلفة استخراج النفط.. العراق سيدفع 16 مليار دولار للشركات

المستقلة /-  مـن المتوقع أن يـدفـع العراق ما قيمته 16 مليار دولار للشركات الأجنبية خلال العام الحالي ككلفة استخراج النفط في حال وصلـت صـادراتـه إلــى 80 مليار دولار.

وقـال الباحث والخبير في مجال الطاقة، دريـد عبدالله، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الممستقلة، إن صادرات العراق مــن النفط الــخــام خــلال العام الماضي بلغت ملياراً و209 ملايين برميل، بقيمة 115 ملياراً و5 ملايين، مبيناً أن الشركات الأجنبية استخرجت نحو 70 % من النفط المصدر بنسبة تكاليف استخراج وصلت إلــى نحو 20 % مـن سعر البيع، مشيرا إلى أن العراق مطالب بأن يدفع للشركات المذكورة تكاليف استخراج تصل إلى 16 مليار دولار خلال هذه السنة في حال وصلت صادراته إلى 80 مليار دولار.

ونوه عبدالله أن أعلى الواردات التي حصل عليها العراق خلال العام الماضي كانت في شهري أيار وحزيران، إذ بلغت نحو 11 ملياراً و505 ملايين دولار.

وأوضــح عبد الله أنــه إلــى اليوم لم تصل واردات البلاد النفطية إلــى المستوى الــذي وصـلـت إليه في كانون الثاني من عام 1980، إذ صدر العراق حينها 93% من إنتاجه النفطي، بكمية بلغت 98 مليون برميل بسعر 35 دولاراً و35 سنتاً، أي بوارد شهري وصل إلى 3 مليارات و47 مليون دولار، مشيراً إلى أنه بحساب تضخم الدولار من ذلك الحين وحتى 2023 ،يظهر أن واردات العراق الشهرية من النفط كانت قد وصلت إلى 12 ملياراً و45 مليون دولار بأسعار العام الحالي، مع فارق أن عدد السكان في ذلك أن الوقت بلغ 13 مليون نسمة.

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