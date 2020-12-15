كلب يحظى بأكثر من مليون متابع على تيك توك

كلب يحظى بأكثر من مليون متابع على تيك توك

المستقلة /- يحظى كلب صغير يدعى “فيغاس” بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطعه المصورة التي تنال الإعجاب.

وتقاس شعبية “فيغاس” الكبيرة بأكثر من مليون متابع على منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، وأكثر من 90 ألف متابع على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات.

كما يمتلك “فيغاس” قناة له على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

وحاز الكلب “فيغاس” على اهتمام متابعيه من تواصله مع صديقته بطريقة مذهلة، وكذلك من حرصه على انتقاء ملابسه بنفسه، وأدائه رقصات مبهرة.

كما أن “فيغاس” يحرص على عدم تفويت روتينه التدريبي وأداء مجموعة من التمارين على الحصيرة المخصصة لممارسة رياضة “اليوغا”.

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