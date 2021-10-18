كشف هوية الجاني في حادث وائل كفوري المروّع

المستقلة /- نجا الفنان اللبناني وائل كفوري، قبل أيام، من حادث سير مروّع نُقِل على أثره إلى قسم الطوارئ في أحد المشافي اللبنانية لتلقي الرعاية.

وتبيّن أن كفوري تعرّض لرضوض ووضعه الصحي مستقر، ومع مرور الساعات ظهر أن الفنان اللبناني طار من سيارته لعدم وضعه حزام الأمان، وأن من كان برفقته في السيارة هي حبيبته شانا عبود، التي تعرّضت هي الأخرى لرضوض لكن بقيت بالسيارة رغم هول الحادث وذلك بسبب تقيّدها بوضع حزام الأمان.

وعلى عكس ما أشيع بداية بأن كفوري اصطدم بفواصل أسمنتية على الطريق قبل انقلاب سيارته عدة مرات، كشف وكيله القانوني النائب اللبناني هادي حبيش أن سيارة تحمل لوحة لبنانية يقودها رجل من الجنسية السورية هو مَن تسبب بالحادث بعدما اصطدم بمركبة وائل قبل أن يفر من المكان”، مضيفاً: “تم التعرف على هويته لكن كفوري لم ولن يدعي عليه”.

وفيما إن خرج كفوري من المستشفى أجاب حبيش: “نعم ظهر أمس الأحد، غادر مستشفى المعونات متوجهاً إلى منزله في كسروان، فيما لا تزال شانا عبود في المستشفى تتلقى العلاج ووضعها الصحي مستقر”.

 

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