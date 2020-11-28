كشف حالات اختلاس لعلاج كورونا في مستشفى البصرة

المستقلة /-كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن حالات اختلاس لعلاج فيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة نفذت عمليَّة ضبطٍ في مستشفى البصرة التعليمي، حيث تم ضبط أضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا قد تم اختلاسها”، لافتة إلى أن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكَّنت من ضبط (10) أضابير تخصُّ اختلاس علاج (اكتيمرا ڤيال) المُخصَّص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا”.

وأشارت إلى أن “مُوظَّفي الردهة الوبائيَّة في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الإبرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) دينار”، مبينة أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على قـاضي محـكمة التحـقيق المختصة بقـضايا النـزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.