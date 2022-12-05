كشف جريمة قتل غامضة لإحدى الفتيات واعتقال  الجناة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاثنين، عن كشف جريمة غاضمة حدثت في المحافظة وراحت ضحيتها احدى الفتيات.

وقالت في بيان تلقته (المستقلة) انها تلقت اخبارا بتاريخ 13‏/11‏/2022  بوجود جثة فتاة مجهولة الهوية  وعليها اثار تعذيب، داخل ردهة طوارئ مستشفى الصدر، حيث تم تشكيل فريق عمل من مدير قسم مكافحة اجرام ميسان اضافة الى عدد من الضباط والمنتسبين الاكفاء وبإشراف مباشر من  قائد شرطة المحافظة.

وأضافت نظرا لخطورة القضية وتأثيرها في الرأي العام فقد بذل فريق العمل جهودا كبيرة أثمرت الجهود و بفترة وجيزة، بعد مقاطعة المعلومات عن كشف ملابسات الجريمة.

واوضح البيان أن المجني عليها ( ف ع خ) قتلت على يد شقيقها، الذي اعترف صراحة بعد إلقاء القبض عليه بأنه قام بقتلها لوجود مشاكل عائلية حيث قام بضربها ضربًا مبرحا ادى إلى وفاتها.

وأكد تدوين أقوال‏ شقيقة المتهم وزوجها الذين جلبوا الجثة إلى مستشفى الصدر، وذكروا انهم قاموا بجلبها للمستشفى وتركها دون ابلاغ السلطات مما ينطوي ذلك تحت التستر على الجريمة

واشارت الى تدوين اقوالهم بدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للاعترافات

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