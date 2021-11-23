كريم : لم يعد امام المفوضية الا العد الفرز اليدوي للابتعاد عن الشبهات

المستقلة /- انتقدت اطراف سياسية، الإجراءات التي اتبعتها مفوضية الانتخابات من حيث إعلانها عن تطابق نتائج العد والفرز بنسبة 100 بالمئة، في وقت اعلن القضاء وجود الكثير من الأخطاء التي الزمت المفوضية للاعتراف بها، ما اثار غضب الكثير من الأطراف السياسية.

عضو مجلس النواب المنحل محمد كريم وفي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، اكد ان “المفوضية لم يعد امامها غير خيار العد والفرز اليدوي الشامل من اجل الابتعاد عن الشبهات، بعد ان تم الكشف عن الأدلة من قبل القوى المعترضة على التزوير الحاصل في عملية الاقتراع”.

في حين بينت عضو تحالف الفتح مديحة الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مفوضية الانتخابات تعلم جيدا بما حدث خلال عملية الاقتراع من تلاعب وتزوير، الا انها تحاول تأخير عملية العد والفرز اليدوي الشامل على الرغم من وجود الأدلة التي تدين عملها”.

ويرى عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي في تصريحة صحفي تابعته المستقلة، ان “المفوضية وعلى الرغم من علمها بما حدث من أخطاء الا انها لم تتخذ قرارا لمعالجتها وتصحيح الأمور، حيث اعترفت مؤخرا بما حصل من تكرار للتصويت في اكثر من محطة، وكان الأولى بها معالجة الأوضاع قبل وصولها الى هذا المستوى”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بلاسخارت ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع الجارية في العراق

اخر الاخبار

خبراء : تناول السيلينيوم مع فيتامين E يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات

اخبار العراق

تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

اخر الاخبار

الجماهير العربية تترقب انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم

اخر الاخبار

البيت الأبيض ينفي وجود تحضيرات لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

اخر الاخبار

دور الفن و الادب في قبول الاخر

اخر الاخبار

وزارة النفط العراقية تحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

اخر الاخبار

وزارة النفط العراقية تحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

اخبار العراق

طقس العراق : استقرار الأجواء في عموم البلاد مع انتهاء الحالة الجوية الممطرة

اخر الاخبار

طبيب نفسي يحدد 5 فئات من المواد الغذائية التي تشكل خطورة على الدماغ

اخر الاخبار

مجلة : يمكن استخدام الضوء في تخزين ومعالجة البيانات في الكمبيوترات الكمومية

اخبار العراق

الاتحاد الاسيوي يصدر لائحة بالأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2022

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب الضغط الامريكي لاطلاق احتياطيات الخام

اخر الاخبار

امريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر الى 3 دول بينها العراق

اخر الاخبار

دراسة تكشف خطرا متزايدا لـ”كوفيد-19″ على ولادة طفل ميت

اخر الاخبار

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمدربه السابق سولشار

اخبار العراق

صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي