كريم بنزيما رسمياً خارج المونديال و لن يشارك في كاس العالم 2022

المستقلة/- ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وعلق كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك.

وقال بنزيما في رسالة مؤثرة إلى مشجعيه على “إنستغرام”: “في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق انجاز رائع بكأس عالم.. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم”.

 

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فجر الأحد، استبعاد اللاعب كريم بنزيما من خوض منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن اللاعب المخضرم خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.

وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافي تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب لفترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي.

 

 

ولم يشارك كريم بنزيما في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

وينضم بنزيما لقائمة الغائبين عن منتخب فرنسا في المونديال، بسبب الإصابة وهم: بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي وكريستوفر نكونكو.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تعرف على رواتب المدربين الذين سيخوضون مونديال قطر 2022

اخر الاخبار

بعد تفعيل حسابه.. ترامب يكتسب أكثر من 1.6 مليون مشترك في 40 دقيقة

اخبار العراق

وسائل اعلام : الجيش التركي دمر قواعد إرهابية في شمال العراق وسوريا

اخر الاخبار

تناول الخضروات والزبادى والشاى الأخضر لمواجهة نزلات البرد والفيروس المخلوى

اخبار السعودية

ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

اخر الاخبار

رئيس الوزراء يطلق جملة توجيهات بينها إعادة النظر في كلُف مشاريع مداخل بغداد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تعرف على رواتب المدربين الذين سيخوضون مونديال قطر 2022

اخبار العراق

وسائل اعلام : الجيش التركي دمر قواعد إرهابية في شمال العراق وسوريا

اخر الاخبار

تناول الخضروات والزبادى والشاى الأخضر لمواجهة نزلات البرد والفيروس المخلوى

اخبار السعودية

ولي العهد السعودي يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

اخر الاخبار

كريم بنزيما رسمياً خارج المونديال و لن يشارك في كاس العالم 2022

اخر الاخبار

فلسفة الظواهر الثقافية والهوية الوجودية للإنسان

اخر الاخبار

اماني السويسي في قمة الرومانسية بأغنية “لو هوصفك”

اخر الاخبار

اماني السويسي في قمة الرومانسية بأغنية “لو هوصفك”

اخبار العراق

محافظ ميسان يصادق على قوائم العقود ل7دوائر

اخبار العراق

هور أم نعاج يعاني الجفاف ويطالب بحصة مائية عاجلة

اخر الاخبار

لمشاركتهم في تفجير اسطنبول.. بلغاريا توجه اتهامات لخمسة مشتبه بهم

اخر الاخبار

حسين الجسمي يحدد ابو ظبي مكانا لحفله المقبل

اخبار قطر

آل ثاني: الدوحة ترحب بكل مشجعي مباريات كأس العالم ومونديال 2022 نسخة فريدة

اخر الاخبار

التربية والتعليم في العراق بحاجة الى إعلان “حالة الطواريء “

اخبار العراق

وزير الزراعة : كربلاء من المحافظات المتميزة في القطاع الزراعي

اخبار العراق

مهددا برفع السلاح ..كريم ماهود يمهل الحكومة  ٣٠ يوما للنظر بمطالب سكان الاهوار

اخر الاخبار

لأية طبقة تنتمي نساء (ستيلتو) ؟