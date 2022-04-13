كريس روك يرفض الحديث عن صفعة ويل سميث (مجانا)

المستقلة /- قال الممثل الكوميدي، كريس روك، إنه لن يتحدث عن صفع الممثل، ويل سميث، له في حفل الأوسكار ‏المثيرة للجدل، ما لم يتقاضى أجرا عن هذا.‏
وقال روك خلال عرض “ستاند أب كوميدي” له في إنديو بولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي: “أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر، الحياة جيدة واستعدت سمعي بعد الصفعة”، وفقا صحيفة “بالم سبرينغز ديزيرت صن” الأمريكية.

وأثناء تواجده على خشبة المسرح لتقديم جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 الشهر الماضي، ألقى كريس روك دعابة عن رأس جادا بينكيت سميث (زوجة ويل سميث) الحليق.
وبعد الواقعة، اعتذر ويل سميث لكريس روك علنا، كما أنه استقال من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، والتي أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا بحرمان الممثل الأميركي من حضور حفل “أوسكار” لمدة 10 سنوات المقبلة.

يشار إلى أن صفعة ويل سميث لكريس روك في حفل “أوسكار” عادت على الأخير بالنفع، إذ شهدت عروضه “الستاند أب كوميدي” إقبالا منقطع النظير، ونفدت تذاكرها فور طرحها للجمهور.

 

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