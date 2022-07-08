كريستيانو يغيب عن اليونايتد .. وبرشلونه يقترب من الونسو

المستقلة/- قرر كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، الغياب عن الجولة التحضيرية للفريق في تايلاند وأستراليا، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ولم ينضم النجم البرتغالي المخضرم إلى تدريبات الفريق التي بدأت قبل أيام، ثم حصل على إجازة إضافية من إدارة النادي ‘للتعامل مع مشكلة عائلية’، ما يعني غيابه عن رحلة الفريق إلى تايلاند يوم الجمعة.

توقف المفاوضات مع دي ليخت

قررت إدارة نادي تشيلسي إيقاف المفاوضات مع وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بخصوص التعاقد مع اللاعب الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل تشيلسي بعدما أبدى دي ليخت تمسكه بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الحالي، بعد 3 سنوات قضاها مع يوفنتوس.

تشيلسي يزاحم يونايتد

دخل فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، دائرة اهتمامات نادي تشيلسي، لتدعيم الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويستعد تشيلسي للدخول في منافسة قوية مع غريمه مانشستر يونايتد، الذي يحاول منذ فترة التوصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي.

برشلونة يقترب من ألونسو

بات برشلونة قريبًا من التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم البجهة اليسرى للفريق الكتالوني.