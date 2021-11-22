كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمدربه السابق سولشار

المستقلة /- وجه مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة مؤثرة لمدربه السابق، النرويجي أولي غونار سولشار، الذي أقيل من منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ”الشياطين الحمر”.

وكتب رونالدو على حسابه في موقع “تويتر”: “لقد كان (سولشار) مهاجما (لمانشستر يونايتد) حين أتيت إلى أولد ترافورد لأول مرة، وأصبح مدربي الأول حين عدت من جديد إلى يونايتد”.

وتابع: “ولكن الأهم أن أولي هو إنسان استثنائي، أتمنى له الأفضل فيما تحمله له الحياة”.

واختتم: “وداعا صديقي، لقد استحقيت كل ما حظيت به”.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، أمس الأحد، إقالة سولشار من تدريب “الشياطين الحمر”، وعين مساعده، مايكل كاريك، كمدرب مؤقت، وذلك في أعقاب خسارة الفريق أمام واتفورد، بنتيجة 1-4 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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