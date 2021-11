كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمدربه السابق سولشار

المستقلة /- وجه مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة مؤثرة لمدربه السابق، النرويجي أولي غونار سولشار، الذي أقيل من منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ”الشياطين الحمر”.

وكتب رونالدو على حسابه في موقع “تويتر”: “لقد كان (سولشار) مهاجما (لمانشستر يونايتد) حين أتيت إلى أولد ترافورد لأول مرة، وأصبح مدربي الأول حين عدت من جديد إلى يونايتد”.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021