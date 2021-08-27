كريستيانو رونالدو يعود الى المان يونايتد مجددا

المستقلة/- توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع يوفنتوس لعودة لاعبه السابق، البرتغالي رونالدو إلى صفوفه، بحسب ما جاء في بيان للنادي.

وكان يونايتد دخل سباق التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، رغم اقترابه من الجار مانشستر سيتي، بعد تأكد رحيل اللاعب من يوفنتوس.

و أكد أليغري مدرب يوفنتوس صباح اليوم، رحيل كريستيانو عن يوفنتوس وتوديعه لزملائه .

تقول تقارير على أن مانشستر يونايتد دخل السباق ويسعى لاستعادة لاعبه السابق، بعد أن كان رونالدو في طريقه إلى مانشستر سيتي.

ولعب رونالدو لصالح الشياطين الحمر بين 2003 و2009 تحت قيادة المدرب المخضرم السير أليكس فرغسون، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة كانت الأعلى تاريخياً وقتئذ.

في السياق رأى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن سعي غريمه مانشستر سيتي وراء كريستيانو رونالدو خطوة تهدف إلى الفوز بمزيد من الألقاب على الفور مع اقتراب نجم يوفنتوس من العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال الألماني مدرب بروسيا دورتموند سابقاً إنه إذا جاء كريستيانو إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، فالأرجح أن النية هي الاستفادة من إمكانياته الكروية مضيفاً أن أحداً لم يعرض عليه انتقال لاعب إلى ليفربول لأسباب تجارية حتى اليوم.