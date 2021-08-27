كريستيانو رونالدو يعود الى المان يونايتد مجددا

المستقلة/- توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع يوفنتوس لعودة لاعبه السابق، البرتغالي رونالدو إلى صفوفه، بحسب ما جاء في بيان للنادي.

وكان يونايتد دخل سباق التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، رغم اقترابه من الجار مانشستر سيتي، بعد تأكد رحيل اللاعب من يوفنتوس.

و أكد أليغري مدرب يوفنتوس صباح اليوم، رحيل كريستيانو عن يوفنتوس وتوديعه لزملائه .

تقول تقارير على أن مانشستر يونايتد دخل السباق ويسعى لاستعادة لاعبه السابق، بعد أن كان رونالدو في طريقه إلى مانشستر سيتي.

ولعب رونالدو لصالح الشياطين الحمر بين 2003 و2009 تحت قيادة المدرب المخضرم السير أليكس فرغسون، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة كانت الأعلى تاريخياً وقتئذ.

في السياق رأى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن سعي غريمه مانشستر سيتي وراء كريستيانو رونالدو خطوة تهدف إلى الفوز بمزيد من الألقاب على الفور مع اقتراب نجم يوفنتوس من العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال الألماني مدرب بروسيا دورتموند سابقاً إنه إذا جاء كريستيانو إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، فالأرجح أن النية هي الاستفادة من إمكانياته الكروية مضيفاً أن أحداً لم يعرض عليه انتقال لاعب إلى ليفربول لأسباب تجارية حتى اليوم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كريستيانو رونالدو يعود الى المان يونايتد مجددا

اخر الاخبار

لاروسي : أتحدى الظروف وأحب فيروز ووائل كفوري وعادل سرحان

اخر الاخبار

الصدر يعلن التراجع عن قراره ويقرر العودة الى الانتخابات

اخر الاخبار

اخلع عيونك” قصة  تروى عبر الموسيقى

اخبار العراق

توقيع وثيقة دعم الاستقرار والتعايش السلمي في قرى القيارة

اخبار العراق

اعتقال عصابة  تقوم بتسليب الدراجات النارية (تكتك) في كربلاء

اخبار العراق

ممثلية الصحة العالمية توافق على اقامة مقر دائم في المحافظة

اخبار العراق

ممثلية الصحة العالمية توافق على اقامة مقر دائم في المحافظة

اخبار العراق

 صحة ميسان تبحث التوسع بمنافذ التلقيح ضد كوفيد ١٩

اخر الاخبار

عالية نصيف تحذر من استحداث شركة في حقل الرميلة النفطي

الاخبار

القضاء العراقي يعلن عن الإطاحة بمجموعة “مبتزة” كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات

اخر الاخبار

النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم ضد موظف يعمل في هيئة الكمارك

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفين قابلين للطي رأسياً Fold3 وأفقياً Flip3

اخبار العراق

الكهرباء : خطة قريبة ومتوسطة تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية

اخبار العراق

سومو : الشركات الصينية والهندية تتصدر شراء النفط العراقي خلال تموز

اخبار العراق

الحكومة الامريكية تخصص اكثر من 5 مليون دولار لدعم الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

اسطنبول تستضيف مراسيم اعلان الفائزين بجوائز الافضل في اوربا