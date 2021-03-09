كريستيانو رونالدو.. سجل مشرف أمام أندية البرتغال

المستقلة/- يترقب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس خوض مواجهة قوية ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بورتو ضيفا على يوفنتوس، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعب رونالدو صاحب الـ36 عاما 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أندية البرتغال، فاز في 8 منها وخسر 2 وتعادل 2، علما بأنه سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وسبق لرونالدو أن واجه سبورتنج لشبونة 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، بواقع مرتين مع مانشستر يونايتد، ومرتين مع ريال مدريد، وفاز رونالدو فيها جميعا، وسجل 3 أهداف.

كذلك التقى رونالدو مع بنفيكا في 4 مناسبات بدوري أبطال أوروبا جميعها مع مانشستر يونايتد، فاز في 3 منها وخسر مرة واحدة ولم يسجل في أي منها، بينما صنع هدفين.

لعب رونالدو 5 مرات ضد بورتو، 4 منها مع يونايتد بجانب مباراة الذهاب في دور الـ16 للموسم الحالي، التي انتهت بخسارة يوفنتوس 2-1.

وإجمالا فاز رونالدو ضد بورتو مرة واحدة وتعادل مرتين، فيما خسر مرتين أيضا، وسجل هدفا وحيدا.

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