كريستنسن وكيسي الى برشلونة بصفقتين مجانيتين

المستقلة/- أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الاثنين، عن تعاقده مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد ساعات من ضم فرانك كيسي لاعب وسط ساحل العاج بعد رحيله عن ميلان.

وقال برشلونة في بيان نشر في موقعه على الإنترنت إن كريستنسن سيرتبط بعقد حتى يونيو/ حزيران 2026 وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو (522.2 مليون دولار).

وساعد المدافع البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

ولم يعد كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة مع الدنمارك، يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي.

كما وقع الايفواري كيسي على عقد لأربع سنوات أيضا بنفس قيمة الشرط الجزائي.

وغادر كيسي البالغ عمره 25 عاما ميلان بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران بعدما ساعد النادي الإيطالي على الفوز بأول ألقابه في دوري الأضواء منذ 11 عاما الموسم الماضي.

واحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي خلف غريمه ريال مدريد البطل.

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