كرسي اليونسكو يفتتح المؤتمر العلمي الدولي لدراسات بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية

المستقلة/- افتتحت كلية الآداب جامعة بغداد، الأربعاء، المؤتمر العلمي الدولي الموسوم (بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية) في جامعة التنمية البشرية بمدينة السليمانية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبيت الحكمة ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة كوية وجامعة حلبجة وجامعة جه رمو.

وقال عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالله صبّار عبود أن “انعقاد المؤتمر العلمي الدولي لكرسي اليونسكو تحت شعار “ذاكرة الإبادة من الأنفال والأهوار إلى حلبجة وسنجار”، يأتي بإشتراك باحثين في الجامعات العراقية والعربية والعالمية، إذ شملت فعاليات اليوم الأول لافتتاح المؤتمر على سبع جلسات صباحية ومسائية ناقشت (27) بحثاً مختصاً، في مجال الآيديولوجيات والإبادة الجماعية، ومظاهر الإبادات والمقابر الجماعية في العراق، وتأثير العلوم الإنسانية والقوانين والدساتير والمناهج الدراسية والتعليمية في تنشئة الجيل الجديد، فضلاً عن تعزيز بناء السلام وتحويل الصراع على وفق فلسفة الإعتراف وأسسه الثقافية والحوار والتعددية والتسامح”.

من جانبه قال رئيس كرسي اليونسكو الأستاذ الدكتور صلاح فليفل عايد الجابري “ان مؤتمر بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية يبعث رسالة الإعتراف المتبادل بالمأساة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وكذلك الحث على ان المشتركات النفسية تمتزج بالمشتركات التأريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وأشار الى أن قضية التعايش وتحقيق السلام بين المكونات الدينية والمذهبية والقومية تحتل “أهمية مركزية، لما لها من أثر في خدمة المجتمع وتماسكه وانتمائه لهوية حضارية”.

و تفاعل الحاضرون مع المعلومات التي قدمها الأساتيذ وأبدوا ملحوظاتهم وتعقيباتهم التي أسهمت في إغناء الجلسات العلمية واتساع أفقها.

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