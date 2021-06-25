هوشيار عبدالله يدعو الكاظمي الى عدم السكوت عن الفساد في كردستان

المستقلة/- أكد النائب هوشيار عبدالله أن المسؤولية الوطنية تحتم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن لايسكت عن الفساد الهائل في الموجود في إقليم كردستان، مبيناً أن عدم وجود رواتب الموظفين في الإقليم هو (نتيجة) ، وعلى الكاظمي أن لايتغاضى عن (السبب) .

وقال عبد الله في تدوينة نشرها اليوم:” من المهم جداً أن الكاظمي يشعر بأن الناس في اقليم كردستان جزء من الشعب العراقي وأن تكون لهم رواتب مثل بقية المحافظات، لكن مسؤوليته الوطنية تجاه ثروات البلد تحتم عليه أن لايسكت عن هذا الفساد الهائل في الإقليم، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الفساد بنفس الحجم موجود في كل أنحاء العراق “.

وأضاف ان :” الكاظمي والمتحدث باسمه يتحدثون عن سوء أوضاع أصحاب الرواتب في الإقليم، وهذا موقف يحسب لهم. لكن كان الأجدر أن يقولوا: لماذا الشعب في الإقليم وصل الى هذا الحال؟ الأجدر ان يتحدثوا عن فساد الأحزاب والعوائل الحاكمة في الاقليم، بسبب سرقة العائدات النفطية وغير النفطية بقي الناس بلا رواتب “.

وتابع عبدالله، ان :” الناس في الاقليم بلا رواتب، هذه هي الحقيقة المرة التي تسمى (نتيجة)، ولكل نتيجة (سبب أو مُسبب)، وليس من الصحيح ان يتغاضى رئيس الحكومة عن السبب ويسكت عن فساد الطبقة السياسية في الإقليم، كنتُ انتظر من دولته ان يتكلم بكل جرأة عن فساد ملف النفط بيد العوائل السياسية “.