كردستان تصدر توضيحا حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الاقليم

المستقلة /… فنّد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتیار عادل مزاعم استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم.

وقال عادل في بيان له وتابعته (المستقلة) اليوم الاربعاء  إن “هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً”، مردفا بالقول إن “هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه”.

وتابع بالقول “نعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية”.

وتداولت مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف “مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه”. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

احباط محاولة ابتزاز الالكتروني لفتاة مقابل المال في بغداد

اخر الاخبار

بيان عاجل من السعودية بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم لـ60%

اخر الاخبار

مجلس الوزراء المصرى يعلن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا

اخر الاخبار

قناة السويس تعلن منح حوافز تعويضية للسفن المتضررة من جنوح السفينة البنمية

اخر الاخبار

فرنسا : لن نتردد بالعمل ضد من تخلوا عن المصلحة العامة بلبنان

اخر الاخبار

محكمة أردنية ترفض طلب بالإفراج عن متهمين بقضية “مستشفى السلط”

اخبار العراق

العراق : يسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي

اخبار العراق

العراق : يسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي

اخبار مصر

قناة السويس: الإعلان عن نتيجة التحقيقات مع السفينة “إيفرغيفن” فى هذا الموعد

اخر الاخبار

 إخراج القوات الأجنبية.. أبو الغيط يلتقي كوبيش لبحث الأزمة الليبية

اخر الاخبار

الأردن.. محكمة أمن الدولة تبدأ التحقيق بقضية “الفتنة”

اخر الاخبار

الاردن يباشر التحقيق في قضية الفتنة

اخر الاخبار

شرط ايران للعودة عن التخصيب

اخر الاخبار

بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

اخر الاخبار

بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

اخبار الاردن

الاردن يتأثر بمنخفض البحر الأحمر الجمعة

اخر الاخبار

الكهرباء توضج اجراءاتها بشأن الديون على المواطنين