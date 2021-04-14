كردستان تصدر توضيحا حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الاقليم

المستقلة /… فنّد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتیار عادل مزاعم استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم.

وقال عادل في بيان له وتابعته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً”، مردفا بالقول إن “هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه”.

وتابع بالقول “نعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية”.

وتداولت مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف “مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه”. (النهاية)