كردستان : تسجيل 222 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية

كردستان : تسجيل 222 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية

المستقلة /-أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الوفيات في الإقليم منذ أشهر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنها “أجرت 2903 فحوصات للفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات منذ ظهور الفيروس إلى 874843”.

وأضاف، “وتوزعت الإصابات الـ222 الجديدة على: أربيل 43، السليمانية 34، دهوك 136، كرميان 8، حلبجة حالة واحدة”.

وبين، “وتماثل 320 مصاباً للشفاء وكما يلي: أربيل 119، السليمانية 12، دهوك 172، حلبجة 5، كرميان 12”.

وأشار إلى أن “حالات الوفاة الجديدة بلغت 3 فقط، توزعت على السليمانية ودهوك ورابرين بواقع حالة لكل منها”.

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 100719 منها 65283 شفاء و3303 وفيات، فيما يرقد 32133 مصاباً في المستشفيات.