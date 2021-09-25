كرة عملاقة تظهر من باطن الأرض تثير الذعر

المستقلة /- خرجت كرة عملاقة عن السيطرة في مقاطعة خنان الصينية خلال فعاليات مهرجان منتصف الخريف، والمعروف أيضا باسم مهرجان القمر.

ويظهر مقطع الفيديو شابان يلحقان كرة عملاقة تدحرجت في الشوارع لتصدم المارة والمركبات، من غير تسجيل إصابات تذكر.

يعقد مهرجان منتصف الخريف، في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم الصيني، الذي يكون عادة في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر في التقويم الغريغوري. وهو التاريخ الذي يقابل الاعتدال الخريفي في التقويم الشمسي؛ أي عندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرا.

الجدير بالذكر ان الاحتفال الصيني ، يعتبر احتفالا سنويا بمهرجان القمر الصيني في الخامس عشر من ثامن الشهور القمرية، والذي يتزامن مع اكتمال قمر الحصاد في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية ومن أشهر الأطعمة التقليدية لهذا المهرجان هي كعكة القمر التي توجد منها الكثير من الأنواع.

ويرجع تاريخ الاحتفال بالمهرجان إلى ما قبل 3000 عام، عندما صلى الملوك الصينيون للقمر من أجل الحصول على حصاد وفيروس.

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