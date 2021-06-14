كرة القدم تتسبب بمقتل شاب واصابة اثنين اخرين في ناحية العكيكة

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/.. تسبب مباراة بكرة القدم في نزاع عشائري بناحية العكيكة (جنوب شرق محافظة ذي قار) ، ليلة امس الاحد ، أدى الى مقتل شاب واصابة اثنين اخرين بجروح.

وقال مصدر مطلع ان ” نزاعا عشائريا حدث بين عشيرتين استخدمت فيه الاسلحة النارية بسبب خلاف اثناء لعبة كرة قدم في احد ملاعب الخماسي في ناحية العكيكة التابعة الى قضاء سوق الشيوخ ، ادى الى مقتل شاب واصابة اثنين اخرين بجروح “.

ولفت الى ان ” الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وسيطرت على الموقف ، فيما لاذ المتسببين بالنزاع بالفرار”.