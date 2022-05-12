كربلاء .. وقفة احتجاجية لأصحاب العقود للمطالبة بأدراجهم بفقرة التثبيت

المستقلة / علي النصر الله / ..  نظم العشرات من اصحاب العقود الادارية في مديرية تربية محافظة كربلاء وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المعلمين وسط المحافظة للمطالبة بإدراجهم بفقرة تثبيت العقود في موازنة ٢٠٢٢ وضمان حقوقهم .

وقالت النائبة ابتسام الهلالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس  ، عقب مشاركتها الوقفة الاحتجاجية ، نسعى الى العمل مع جميع ممثلي الشعب في البرلمان لتضمين العقود وتحويلهم الى فقرة التثبيت ضمن موازنة 2022 وحسب قرار 315 “.

وأوضحت إن “دعوة فقرة التثبيت ستكون ضمن قانون الامن الغذائي  ، وذلك لوفرة السيولة  المالية جراء ارتفاع أسعار النفط  ” .

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