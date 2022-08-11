كربلاء عانت من أزمتي كهرباء وماء خلال عاشوراء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الخميس ، إن المحافظة عانت من أزمتي كهرباء وماء خلال زيارة عاشوراء .

وقال الميالي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية في كربلاء أضيفت مخطط جديد لشهر محرم الحرام لاسيما زيارة العاشر منه ، هو استحداث غرفة عمليات مشتركة تضم مئات الكاميرات الامنية “.

وأضاف إن “الهدف من تلك الكاميرات الاطلاع على الخدمات المقدمة للوافدين للمحافظة “.