كربلاء عانت من أزمتي كهرباء وماء خلال عاشوراء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الخميس ، إن المحافظة عانت من أزمتي كهرباء وماء خلال زيارة عاشوراء .

وقال الميالي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها  ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية في كربلاء أضيفت مخطط جديد لشهر محرم الحرام لاسيما زيارة العاشر منه ، هو استحداث غرفة عمليات مشتركة تضم مئات الكاميرات الامنية “.

وأضاف إن “الهدف من تلك الكاميرات الاطلاع  على الخدمات المقدمة للوافدين للمحافظة “.

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