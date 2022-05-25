كربلاء توجه بتطبيق التعليم الالزامي للأطفال المشمولين بالقانون

المستقلة / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بتطبيق قانون التعليم الالزامي والحاق الاطفال المشمولين بالقانون الى المدارس في اقضية ونواحي المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “التوجيه  سيكون من خلال لجان تشكل حصرا، هدفها القيام بعمليات وتوزيع استمارات تم اعدادها لمعرفة الأطفال المشمولين بقرار التعليم الإلزامي “.

وأوضح إن “اللجان المشكلة سيتم دعمها لوجستيا وتوفير الحماية الامنية لها في سبيل انجاز مهامهم بأسرع وقت ممكن ليتم توحيد القوائم ورفعها للجهات ذات العلاقة “.

 

 

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