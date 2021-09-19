كربلاء توجه اصحاب المواكب الحسينية المتجاوزين على الشوارع تغيير اماكنهم

المستقلة / علي النصر الله / .. وجهت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاحد ، أصحاب المواكب الحسينية  التي تقدم خدماتها لزائري الاربعينية، المتجاوزين على الشوارع العامة بتغيير أماكنهم .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) وجهنا “أصحاب المواكب المتجاوزين بتغيير اماكن المواكب التي تعيق حركة الزائرين والعجلات الخدمية على الشوارع العامة “.

وأضاف أكدنا “على أصحاب المواكب الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الحكومة المحلية ووزارة الصحة

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