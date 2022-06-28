كربلاء تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الأمن الغذائي

جاسم الفتلاوي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، إن ثلاث مشاريع جديدة للمحافظة ستنفذ ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقره البرلمان العراقي هذا العام .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه المدير العام لهيئة الطرق والجسور في الوزارة حسين الشرموطي ، إن “المشاريع الثلاث تضمنت تأهيل مدخل الجدول الغربي من طريق النجف كربلاء وبابل كربلاء  جنوبي المدينة “.

وأضاف إن ” المشروع الثاني عبارة عن تأهيل الطريق المتبقي من منطقة المشكاة الى عين التمر بمسافة ثلاثة عشر كيلومتر ، والثالث إعادة تأهيل طريق عين التمر بمسافة تسعين كيلومتر من كربلاء الى عين التمر غربي المحافظة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات.. والعراق ثانيا

اخر الاخبار

انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في اذربيجان

اخبار العراق

كربلاء تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الأمن الغذائي

اخبار العراق

الموارد ترد على مدير ناحية العزير باللجوء للقانون

اخر الاخبار

مستقبل النقل والأزمة العالمية

اخر الاخبار

ينال .. العنوان بين دلالة الفعل وأسماء الشخصيات

اخبار قطر

قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر

اخبار قطر

قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر

اخر الاخبار

نساء يجمع تبرعات للجيش الاوكراني ببيع صورهن عاريات

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

تقارير إيطالية : تشيلسي يقتحم مفاوضات لخطف مدافع إنتر ميلان سكرينيار

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل إلى 102 دولار للبرميل الواحد

اخر الاخبار

اليوم.. انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من كأس العراق

اخر الاخبار

بلومبيرغ: المفهوم الجديد لحلف الناتو سيستعرض علاقات الصين مع روسيا

اخر الاخبار

حاكم تكساس يحمل الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين

اخر الاخبار

Citroen الفرنسية تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية

اخبار العراق

الجمعيات الفلاحية تكشف عن 13 مليون دونم خارج الرقعة الزراعية