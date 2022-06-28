كربلاء تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الأمن الغذائي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، إن ثلاث مشاريع جديدة للمحافظة ستنفذ ضمن خطة وزارة الاعمار لقانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقره البرلمان العراقي هذا العام .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه المدير العام لهيئة الطرق والجسور في الوزارة حسين الشرموطي ، إن “المشاريع الثلاث تضمنت تأهيل مدخل الجدول الغربي من طريق النجف كربلاء وبابل كربلاء جنوبي المدينة “.

وأضاف إن ” المشروع الثاني عبارة عن تأهيل الطريق المتبقي من منطقة المشكاة الى عين التمر بمسافة ثلاثة عشر كيلومتر ، والثالث إعادة تأهيل طريق عين التمر بمسافة تسعين كيلومتر من كربلاء الى عين التمر غربي المحافظة “.