كربلاء تنظم ورشة لتطوير قطاع النحل بمشاركة 10 محافظات

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن اقامة ورشة عمل لتطوير قطاع النحل في العراق ولمدة يومين .

وقال مدير اعلام الزراعة باهر غالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) شهدت محافظة كربلاء إقامة ورشة عمل لتطوير قطاع النحل في العراق يقيمها دائرة وقاية المزروعات قسم النحل بمشاركة 10 محافظات و11 كلية زراعة “.

وأوضح إن “الورشة كانت بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية وانطلاقا من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعات العراقية ، ووزارة الزراعة لغرض النهوض بالواقع الزراعي لاسيما قطاع النحل من خلال تبادل الخبرات العلمية والبحثية بكافة المجالات “.

وأشار غالي الى إن “اليوم الاول شهد في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحسينية ، إقامة محاضرتين نظريتين عن الطرق الفنية الحديثة لمكافحة آفة ( الفاروا ) للدكتورة افراح صباح عبد الحميد ، والثانية عن المرض الخفي ( نوزيما سيرانا ) للدكتورة افراح صباح عبد الحميد والدكتور احمد كريم عبد الرزاق “.

وأضاف إن “يوم غد الخميس اليوم الثاني للورشة ، سيشهد محاضرتين علميتين في مشروع سلالات النحل “.