كربلاء تنتقد وزارة السياحة والآثار لإهمالها الشواخص والمواقع اثرية

المستقلة / علي النصر الله / .. انتقد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم السبت ، وزارة السياحة والآثار لإهمالها الشواخص والمواقع الأثرية في المحافظة التي من شأنها استقطاب السياح من الخارج .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه فريق انقياء التطوعي للحفاظ على الآثار والتراث والذي يضم مختلف الديانات والمذاهب في العراق ، إن “الحكومة المحلية على أتم الاستعداد لاستقبال المستثمرين للنهوض بالواقع السياحي في كربلاء “.