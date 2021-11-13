كربلاء تنتقد وزارة السياحة والآثار لإهمالها الشواخص والمواقع اثرية

المستقلة / علي النصر الله / .. انتقد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم السبت ، وزارة السياحة والآثار لإهمالها الشواخص والمواقع الأثرية في المحافظة التي من شأنها استقطاب السياح من الخارج .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه فريق انقياء التطوعي للحفاظ على الآثار والتراث والذي يضم مختلف الديانات والمذاهب في العراق ، إن “الحكومة المحلية على أتم الاستعداد لاستقبال المستثمرين للنهوض بالواقع السياحي في كربلاء “.

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